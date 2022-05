Alexandre, irmão de Fernanda Paes Leme, sofreu um furto em ônibus - Reprodução/Instagram

Alexandre, irmão de Fernanda Paes Leme, sofreu um furto em ônibus Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2022 17:05

Rio - Fernanda Paes Leme contou que seu irmão, Alexandre, foi vítima de furto durante viagem de ônibus realizada do Rio de Janeiro para São Paulo. No Twitter, a atriz relatou que todos os passageiros do veículo tiveram seus objetos pessoais levados enquanto faziam uma parada em um restaurante na cidade de Queluz.

fotogaleria "Meu irmão está num ônibus da @BuserBrasil (um bus da Levare) voltando do Rio de Janeiro pra SP e na parada no Graal Queluz roubaram ônibus todo. Provavelmente o cara está dentro do ônibus, polícia que está lá não está querendo fazer nada até agora", relatou. "Pensa, seu ônibus faz uma parada, você desce para comer, e quando volta suas coisas sumiram…carteira, vários laptops, maleta…tem gente que ficou 10 minutos fora do ônibus apenas", completou.

A atriz avisou que as câmeras de segurança do veículo flagraram o momento que um homem entra no ônibus e depois sai levando os pertences dos passageiros. "Viram as câmeras agora, o cara desce de outro ônibus, entra nesse ônibus que meu irmão estava, faz a limpa, sai e não volta pro ônibus que ele estava. Some. Fiquem atentos sempre que viajarem de ônibus com parada", disse.

Por meio dos comentários, a Buser Brasil comentou o ocorrido e ofereceu suporte para todos os passageiros. "Oi, @FePaesLeme. Lamentamos o incidente e estamos em contato com a empresa parceira que está realizando a viagem do seu irmão, a @LevareTranspor1. A empresa já está ciente e colaborando com a polícia para que o caso seja esclarecido o mais rápido possível. Reforçamos que todos os passageiros Buser que seguiam na viagem receberão todo nosso apoio e suporte. Contem com a gente", escreveu.

