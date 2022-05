Aline Campos exibe o corpão em forma - reprodução do instagram

Aline Campos exibe o corpão em formareprodução do instagram

Publicado 06/05/2022 15:31

Rio - Aline Campos deixou os internautas babando por sua beleza e boa forma ao publicar um vídeo de biquíni, no Instagram, nesta sexta-feira. Nas imagens, a atriz e ex-bailarina do 'Domingão do Faustão' exibiu a barriga chapada e o bumbum empinadinho ao mostrar o resultado de uma drenagem linfática.

"Momento exibição pós-drenagem, Ahh, deu vontade.. Amo azul e tava sem nada para postar. Sextou", escreveu ela na legenda. Não demorou muito para os fãs da eterna 'Verão' reagirem: "A mais linda do mundo", comentou um. "Perfeita", disse outro. "É muito além da beleza física...da pra ver a beleza interior transbordando", opinou um terceiro.