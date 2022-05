Rafa Kalimann fica 'apavorada' ao enfrentar perrengue em viagem a Londres - Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2022 17:13

Rio - Rafa Kalimann divertiu os seguidores, nesta sexta-feira (6), ao mostrar um perrengue que enfrentou no início de sua viagem a Londres, na Inglaterra. Nos Stories do Instagram, a apresentadora do "Rede BBB" contou que esqueceu a senha para abrir sua própria mala, e chegou a cogitar "destruir" a bagagem.

"Existem vários tipos de pessoas na vida, eu sou a que esqueço o código da minha própria mala. Mas meu irmão é muito legal, ele vai tentar as 999 combinações (risos). Eu já tentei metade", brincou a influenciadora, enquanto mostrava o irmão tentanto destrancar a mala, logo após desembarcar de um voo de 27 horas com destino à terra da rainha Elizabeth II.

Uma hora depois, Rafa voltou aos Stories para revelar o desfecho da história: "Ele conseguiu abrir, gente. Eu estava só no truque aqui, falando que não sabia a senha da mala para poder comprar tudo de roupa nova para passar esses dias aqui", brincou. "Gente, era zoeira. Eu estava apavorada, não sabia o que ia fazer, se ia destruir minha mala...", acrescentou a vice-campeã do "BBB 20", que acompanha o irmão e a cunhada na primeira viagem internacional do casal.