Sergio Guizé comemora vitória em processo contra jornalista por difamaçãoReprodução/Instagram

Publicado 06/05/2022 15:38 | Atualizado 06/05/2022 15:43

Rio - Sergio Guizé usou suas redes sociais, na última quinta-feira, para revelar aos seguidores que venceu um processo contra um jornalista não identificado. Em postagem no Instagram, o ator de 41 anos explicou que moveu a ação por causa de notícias falsas que o profissional divulgava desde o início da carreira do artista: "Acho muito necessário combater a desinformação", declarou ele.

"Quero compartilhar essa vitória aqui com vocês, onde posso falar diretamente com o meu público, sem distorções", começou Sergio. "Desde que comecei a trabalhar na televisão com personagens de visibilidade essa pessoa vem me atacando com mentiras. Ele me persegue e tenta me difamar já faz algum tempo. Inventou e espalhou fake news envolvendo meu nome, com o intuito de me depreciar. Tenta se promover e ganhar cliques usando minha imagem e relevância profissional", relatou o artista.

Em seguida, o esposo da atriz Bianca Bin citou algumas das informações falsas disseminadas pelo jornalista: "Um casamento na Amazônia (2018) e em seguida um divórcio (2020). A verdade é que infelizmente nunca estive na Amazônia e felizmente nunca houve divórcio. Oficializamos a união em janeiro desse ano em uma cerimônia íntima, na nossa própria casa", destacou.

"Além dessas, outras histórias maldosas e igualmente sem qualquer fundamento, foram publicadas por ele, que noticiou mau comportamento e hábitos meus diante dos elencos com os quais trabalhei. Divulgou reclamações dos mesmos contra mim que nunca existiram. Tudo já desmentido por testemunhas, diretores, produtores, técnicos, caracterizadores e colegas de elenco", continuou Guizé, que também criticou sites e perfis de fofoca que replicam as "difamações" até hoje: "Um total descompromisso com a verdade".

O ator, que esteve recentemente em "Verdades Secretas 2", ainda fez um desabafo sobre o desgaste que sofreu até que o processo fosse concluído. "Foram mais de dois anos com a justiça tentando encontrá-lo para intimá-lo, pois não é de se surpreender que uma pessoa como essa não possua endereço fixo. Finalmente, justiça foi feita. Ele teve que pagar uma indenização, apesar de que não há valor que pague todo aborrecimento que ele me fez passar com suas mentiras", lamentou.

"Deixo aqui o alerta importante de ficarem atentos às notícias publicadas e repassadas. Na hora de se informar, deve-se levar em consideração fontes oficiais e confiáveis. O combate à desinformação deve ser um compromisso de todos. A era das fake news está acabando", completou Sergio, que recebeu apoio da esposa, Bianca Bin, e de artistas como Giovanna Lancellotti e Rainer Cadete.

