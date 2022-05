Mumuzinho e Thainá Fernandes ao lado de Zé Vaqueiro e Ingra Soares - Webert Belicio / Ag. News

Mumuzinho e Thainá Fernandes ao lado de Zé Vaqueiro e Ingra SoaresWebert Belicio / Ag. News

Publicado 06/05/2022 14:44

Rio - O cantor Mumuzinho inaugurou seu bar, o "Bar do Mumuzinho", em um shopping na Gávea, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. O cantor contou com o apoio da mulher, Thainá Fernandes, com quem trocou muitos beijos e carinhos.

fotogaleria

Quem também prestigiou o evento foi o cantor Zé Vaqueiro, que estava acompanhado pela mulher, Ingra Soares. O casal também trocou muitos beijos e carinhos no evento.