Maiara e Fernando Zor reatam o noivadoReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2022 13:30 | Atualizado 06/05/2022 13:31

Rio - Após anunciar que reatou o relacionamento com Fernando Zor, Maiara contou que os dois não planejam se casar em breve. A sertaneja, que é uma das juradas do 'The Voice Kids', da TV Globo, ao lado da irmã, Maraisa, explicou que eles estão com a agenda cheia de trabalhos.

"A gente não tem data ainda. Mas quando tiver, a gente avisa. A minha agenda de shows e a do Fernando graças a Deus estão super lotadas, a gente [ela e Maraisa] vem fazendo The Voice Kids e quer entregar um DVD maravilhoso. Então, a prioridade é realmente o trabalho, fala mais alto. Na hora que tiver uma data livre, a gente vai se organizar. A gente vai pensar com calma [na data], então não adianta inventar", afirmou a cantora, em entrevista à 'Quem'.

À publicação, Maiara ainda abriu o jogo e disse como planeja o casório. "Por mim, casávamos eu e ele com a família e tudo bem. Mas Fernando gosta de festa, a galera cobra também, nossos amigos querem participar deste momento", destaca. Maraisa, então, brinca. "Se for pra fazer festinha, nem faz. Pra mim, o melhor do casamento é a festa. Vamos ver se vai dar certo o dela [Maiara]. Deixa os outros irem na frente primeiro".