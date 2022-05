Anitta e Nego do Borel - reprodução do instagram

Anitta e Nego do Borelreprodução do instagram

Publicado 06/05/2022 17:56

Rio - Anitta pegou a web de surpresa ao se manifestar sobre a amizade com Nego do Borel nas redes sociais. Na última quinta-feira, a cantora foi citada pelo funkeiro em uma postagem nos Stories do Instagram, em que afirma ter contato com a Poderosa, apesar das polêmicas em que o artista se envolveu recentemente.

fotogaleria

"Anitta voltou a falar com você?", perguntou um seguidor, ao que Nego do Borel respondeu: "A gente nunca parou de se falar, não. Da última vez que vi ela, ela olhou nos meus olhos e falou que me amava. Ela é f*da, eu amo ela".

A postagem saiu dos Stories do cantor e foi parar em um perfil de notícias sobre celebridades, onde Anitta também falou sobre a amizade nos comentários. "Amar alguém não significa apoiar e concordar com todas as atitudes da pessoa. Nunca abandonei a pessoa que eu amo que é o Nego, mas nunca deixei de falar pública e pessoalmente as coisas que eu não concordo. Sempre que ele precisa, eu respondo, recebo na minha casa e falo com toda a minha sinceridade", declarou.

Apesar de ser dono de hits que incluem "Você Partiu Meu Coração", em parceria com a garota do Rio, Nego do Borel tem enfrentado uma crise de imagem. Em janeiro do ano passado, o cantor foi acusado por sua então esposa Duda Reis de traição e de ser abusivo, chegando a supostamente ter ameaçado a família da atriz. Além disso, alguns meses depois, o funkeiro foi expulso de "A Fazenda 13" acusado de estuprar a modelo Dayane Melo.

Confira: