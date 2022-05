Mãe de Gabriel Medina, Simone Medina concede entrevista para o Domingo Espetacular - Divulgação/ Record TV

Publicado 06/05/2022 16:06

Rio - Simone Medina abriu o jogo sobre o término do casamento do filho, o surfista Gabriel Medina, e a modelo Yasmin Brunet, em em entrevista ao "Domingo espetacular", da Record TV, que vai ao ar neste domingo, dia 8, a partir das 19h30. Durante o bate-papo com a jornalista Fabiana Oliveira, ela disse que sabia que o relacionamento dos dois não seria duradouro, pois 'não era amor'.

"Eu sabia que não ia durar, entendeu? Eu mesma falei, e ele sabe que eu dava até dezembro para terminar tudo. Gabriel, ele é intenso em tudo. Ele é intenso no apaixonar, ele é intenso na hora que ele não quer mais, ele deleta. Ele é intenso. Eu conheço. E paixão acaba. Entendeu? Não era amor", disparou Simone.

No mês passado, em entrevista à TV Globo, Gabriel Medina falou sobre o término de seu casamento com Yasmin, em janeiro. "O fim do meu relacionamento foi uma consequência. Não tem como você finalizar uma relação sozinho. Era algo que a gente sempre conversava, tinha diálogo, e a gente chegou num ponto que não estava mais funcionando, nem pra mim e nem pra pessoa que eu estava. A gente acabou decidindo isso. Acho que é normal, acho que todo mundo passa por situações assim, não seria diferente comigo. Mas foi bom. Na verdade, deu certo. Durante um tempo, aprendi bastante, vivi coisas incríveis e foi isso".