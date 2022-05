Tiago Leifert e Daiana Garbin falaram sobre o tratamento da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2022 18:56

Rio - Tiago Leifert e Daiana Garbin atualizaram o público nesta sexta-feira (06) sobre a saúde da filha, diagnosticada com retinoblastoma no final do ano passado. Nas redes sociais, o casal divulgou um vídeo no qual explica o tratamento que Lua tem realizado após sete meses da descoberta do câncer ocular.

fotogaleria "Nessa semana a Lua completou sete meses de tratamento, já é bastante tempo. Gravamos o vídeo original em janeiro e todos os dias desde então quando abrimos o celular tem muita gente perguntando'. Eu já tinha avisado que o tratamento é lento, demora muito, e a gente voltaria aqui quando pudesse contar alguma coisa. E agora completando sete meses acho que estamos em um momento legal para pelo menos atualizar todo mundo que está preocupado e torceu por nós sobre como as coisas estão andando. E digo estão andando porque ainda estão andando. A gente gostaria muito de chegar aqui 'uhul, acabou, férias, shopping', mas não é esse momento ainda. O tratamento é lento", disse Tiago.

Daiana Garbin detalhou as etapas realizadas no tratamento da filha. "Ainda é muito cedo para a gente falar em cura, mas nesse momento o quadro da Lua é considerado estável, a doença está estável. Nossa pequeninha passou por muita coisa, foram sete sessões de quimioterapia intra-arterial, mais uma cirurgia de braquiterapia, que é uma radioterapia por dentro do olho, o bebê fica três dias internado. E a nossa pequena está sempre alegre, sempre pulando, ela se recupera super bem, ela é muito forte. aguenta bem. Então o que a gente pode contar para vocês é que nesse momento o quadro está estável e a gente ainda precisa observar muito de perto", afirmou.