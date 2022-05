Nego Di - Reprodução/Rede BBB

Publicado 06/05/2022 21:36

Rio - A polêmica que se iniciou com um ataque transfóbico de Nego Di à Linn da Quebrada ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. Após ser detonado nas redes sociais, o ex-participante do "BBB 21" disse que a repercussão da controvérsia teria rendido um convite para a próxima edição de "A Fazenda", da RecordTV. No entanto, a emissora paulista movimentou a web ao emitir um comunicado em que desmente a informação.

“Eles tentaram me cancelar e acabaram me conseguindo um convite para 'A Fazenda'”, ironizou o humorista após fazer "piadas" transfóbicas sobre a ex-BBB Lina em um show de stand-up. Em vídeo que viralizou no último domingo, Nego Di chamou Lina de "traveco", termo pejorativo que não deve ser usado com pessoas travestis, e ainda diz que a cantora "tem a peça", se referindo ao órgão genital.

Na noite desta sexta-feira, a emissora de Edir Macedo deu fim aos boatos de que Nego Di teria sido convidado para a próxima edição do reality rural: "A RecordTV informa que não fez nenhum convite ou sondagem para 'A Fazenda 14'". Em publicação feita no Twitter, a equipe de comunicação do canal ainda marcou a postagem de Nego Di com um selo de "fake news".

Não satisfeito, o ex-brother, que tem uma das maiores rejeições da história do reality da TV Globo, ainda tentou fazer graça com a situação em mais um tweet: "Procurei em todos os 'portais oficiais' e redes da Rede Record, mas não encontrei esse tal comunicado/montagem, mas obrigado pela pela publi 0800 de cada dia, Instagram's de fofoca, haters e comunidade LGBTQIA+-", escreveu em post que apagou logo em seguida.

Enquanto isso, internautas também fizeram piadas com a situação, debochando do comediante após o pronunciamento da emissora. "Eu teria vergonha de prestar um papel tão ridículo desses a ponto da Record, que nunca se pronuncia por nada, ter que vir desmentir", declarou uma usuária do Twitter. "Fala mesmo, Record! E num chamem mesmo não, queremos entretenimento e baixaria sim, mas desde que não envolva gente podre e preconceituosa", destacou outro perfil.

