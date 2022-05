Sabrina Sato recordou fotos antigas em homenagem ao Dia das Mães - Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2022 15:38

Rio - Sabrina Sato, de 41 anos, aproveitou a chegada do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (08) para relembrar a gestação de Zoe, de 3 anos, fruto da relação com Duda Nagle. A apresentadora ainda compartilhou alguns registros de quando a filha era bebê.