Rafael Talamask, apontado como affair de Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar - Reprodução Internet

Rafael Talamask, apontado como affair de Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol NeymarReprodução Internet

Publicado 06/05/2022 09:11 | Atualizado 06/05/2022 09:35

Rio - Nadine Gonçalves, de 55 anos, mãe do jogador de futebol Neymar, tem dado o que falar desde que foi vista curtindo os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio ao lado do muso fitness Rafael Talamask, de 36. A mãe do craque compareceu ao Sambódromo para acompanhar a filha, Rafaella, que ia desfilar. No entanto, ela surpreendeu ao ser vista deixando o local de mãos dadas com Rafael.

fotogaleria

Rafael é 19 anos mais novo que Nadine. O rapaz é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram, onde costuma postar fotos exibindo o corpão musculoso e a barriga sarada.

Formado em Administração, Rafael estuda Educação Física e compete em concursos de fisiculturismo na categoria "Men's Physique", que avalia a beleza dos participantes. Nas redes sociais, o muso fitness também compartilha fotos em eventos ao lado de famosos como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, entre outros.

Antes de Rafa, Nadine se envolveu com Tiago Ramos, de 24 anos. Eles tornaram o relacionamento público em abril de 2020, logo no início da pandemia da covid-19. A própria Nadine chegou a postar uma foto dos dois juntos no Domingo de Páscoa, revelando o romance. Entre idas e vindas, o casal enfrentou várias polêmicas e ficou junto por quase dois anos.