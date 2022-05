Juliette estreia como compositora no single 'Cansar de Dançar' - Divulgação

Juliette estreia como compositora no single 'Cansar de Dançar'Divulgação

Publicado 05/05/2022 20:36

Rio - Enquanto segue em sua primeira turnê nacional, Juliette Freire se prepara para estrear como compositora nesta quinta-feira (5), quando será lançado seu novo single "Cansar de Dançar". A campeã do "BBB 21" assina a composição da faixa que tem produção da dupla HITMAKER, responsável por sucessos de artistas como Anitta, Luísa Sonza, Jão e Marina Sena.

Além de ser a primeira canção co-escrita por Juliette, "Cansar de Dançar" também traz a cantora em um estilo diferente dos hits anteriores. Dessa vez, a ex-BBB se lança no pisêro e no bregafunk, gênero que mistura o "pagode baiano e o funk carioca" para "balançar quem der o play”, como explica o produtor Juzé, que compôs o single com a artista e também foi o responsável pela produção do primeiro EP da paraibana.

“É um ritmo que vocês ainda não me ouviram cantar. Estou ansiosa para vocês ouvirem”, declara Juliette. “Gosto muito de trabalhar sons e elementos que me fazem bem, que eu mesma gostaria de ouvir. É desse desejo que nasceu ‘Cansar de Dançar’. É uma música cheia de leveza, bom-humor, uma novidade no meu repertório. Espero de verdade atingir um efeito positivo nas pessoas”, completa a artista.

Além de revelar seu talento para a composição e inovar no gênero, a advogada e maquiadora ainda acrescentou mais uma camada especial no lançamento. Conectada às suas origens, Juliette encomendou a capa do single diretamente do também paraibano Chico Shiko. O artista entregou um trabalho que faz referência aos cartazes de filmes nacionais antigos, como “Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976) e “Bye Bye Brasil” (1979).

Trazendo Juliette como compositora pela primeira vez em sua carreira artística, o single "Cansar de Dançar" chega às plataformas digitais às 21h desta quinta-feira. O lançamento é mais uma aposta da artista que, até hoje, tem seu EP de estreia como a segunda maior estreia de um álbum nacional no Spotify Brasil.