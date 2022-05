Ex-BBB Breno Simões pede Paula Amorim em casamento após preparação de 45 dias - Reprodução

Publicado 05/05/2022 18:33

Rio - Paula Amorim encantou os seguidores, nesta quinta-feira (5), ao relembrar o dia em que foi pedida em casamento por Breno Simões, com quem vive um romance desde que os famosos participaram do "BBB 18". Na postagem feita no Instagram, a campeã de "No Limite" compartilhou cliques belíssimos do dia especial e contou que o amado pensou em todos os detalhes do momento.

fotogaleria

"Tbt da surpresa mais linda da minha vida. Ele pensou em tudo: no horário que eu mais amo, nas cores, no modelo do vestido, no cardápio e ainda desenhou meu anel. Eu disse sim e diria outras mil vezes", declarou a influenciadora sobre o pedido feito em junho do ano passado.

Juntos desde 2018, os ex-BBBs se preparam para selar a união e também para a chegada de Theo, o primeiro filho do casal. Recentemente, a mamãe de primeira viagem mostrou o barrigão de oito meses de gestação e comemorou o bom desenvolvimento do feto: "Theo está pesando 1,610kg e medindo 40,5cm! Delícia ver ele crescendo saudável assim, a mamãe aqui fica toda besta", brincou ela.

Confira: