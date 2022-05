Romana Novais falou sobre as crises de ansiedade que sofreu - Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2022 14:49

Rio - Romana Novais abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores. A esposa de Alok acabou relembrando alguns episódios de crises de ansiedade que enfrentou e contou que diminuiu o ritmo de trabalho para conseguir lidar com as questões psicológicas.

fotogaleria "A minha rotina é realmente exaustiva, não minto. Mas eu amo o que eu faço, então se torna prazeroso. Mas cansa, mesmo. Não sei se vocês perceberam, eu diminuí muito as publicidades, precisava priorizar a clínica e a Rowa [marca de roupas]. Em dezembro, eu tive um surto de ansiedade. Fiquei MUITO cansada mentalmente. Fechei muita publicidade", contou.

A médica contou o primeiro episódio de crise de ansiedade que sofreu e como tratou a questão psicológica. "Tive crise de pânico e ansiedade em 2017, antes de entrar no internato na faculdade. Pior sensação da vida. Tinha medo de perder alguém da família, medo de avião, comecei a somatizar. Meu corpo inteiro formigava, coração acelerado…era horrível! Precisei tratar com medicamento. Nunca mais tive uma crise tão intensa como essa. Mas vira e mexe a ansiedade perturba. Mas já aprendi a conviver com ela. Não é mais um obstáculo", relatou.