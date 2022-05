Eliezer ganha carro - reprodução de vídeo

Publicado 05/05/2022 12:01

Rio - Parece que o jogo virou! Se no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, Eliezer se mostrou bem azarado durante algumas dinâmicas do jogo, fora da casa o designer tem tido bastante sorte. Prova disso é que, na última quarta-feira, o ex-brother ganhou um carro avaliado em R$ 200 mil. O momento foi compartilhado por ele, que se mostrou bastante surpreso com o presente, através do Instagram.

"Quando eu penso que já aconteceu de tudo comigo nesses últimos meses, vem a vida, me trola e surpreende ainda mais. Sim, eu ganhei um carro. Me chamaram para fechar um trabalho e sai com um carro. Vocês tem noção disso? Minha ficha ainda não caiu. Viver tudo isso é muito louco pra mim. Sempre fui uma pessoa de muita fé e não teria palavras melhor pra definir essa conquista do que: Gratidão! Deus é maravilhoso, e vocês também", escreveu Eliezer na legenda.

Ao contar a novidade para seus seguidores do Twitter, o ex-BBB foi zoado pelos internautas, que relembraram sua falta de sorte. "Eli, pelo amor de Deus, faça seguro imediatamente, sendo você n duvido q um polvo saia da lagoa e leve o carro embora", brincou um. "Com a sorte que ele tem, deve ser um carro de mão, cheio de massa pra carregar", comentou outro.





Veja a reação dos internautas:

Eli pelo amor de Deus, faça seguro imediatamente, sendo você n duvido q um polvo saia da lagoa e leve o carro embora rsrsrs — Rafah (@Rafah_ks) May 4, 2022

Finalmente!! Mas você tem certeza que foi dado e não tem que devolver? Pq com sua sorte eu não confiava não! Cuidado com pegadinha. — Digrini (@digrini23) May 4, 2022