Rafa Kalimann viaja para Londres com o irmão e a cunhada

Rio - Rafa Kalimann embarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, rumo a Londres, na Inglaterra, na madrugada desta quinta-feira. A ex-BBB estava acompanhada pelo irmão, Renato, e pela cunhada, Marcela. De acordo com o que contou nas redes sociais, Rafa vai dar uma palestra no país.

"Hoje entro relativamente de férias. Não entro de férias, mas a gente vai fazer de conta. Estou indo para Londres, vou dar uma palestra lá, e estou com os dois, Renato e Marcela. Primeira viagem internacional de ambos, meu irmão só foi pra Moçambique até agora. Resumindo: três pessoas que não falam inglês. A gente vai fazer como?", brincou Rafa nos Stories, do Instagram.

