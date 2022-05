Matheus Yurley levou batida de carro enquanto grava vídeo para as redes sociais - Reprodução/Instagram

São Paulo - Parece que Deus mandou um recado para Matheus Yurley enquanto o campeão do 'Power Couple 5' gravava Stories no carro. Nesta quarta-feira (4), o funkeiro sofreu uma batida de carro enquanto falava de Deus durante uma viagem de carro.

No vídeo, ele falava que é preciso colocar Deus na vida. "Se algo acontecer, não tem nem como eu blasfemar contra Deus. Então se você está passando por um momento ruim, coloca Deus na sua vida que ele é perfeito, ele vai agir no momento certo", disse.

No momento em que ele termina a frase, Matheus sofre uma batida de carro. No Story seguinte, Matheus ri da situação. "Mas gente, nesse último Stories bateram no meu carro", conta.

"Eu falando que Deus é perfeito, Deus é perfeito, vem o inimigo e 'pow', bateram no fundo do meu carro de novo", disse, rindo. Veja no vídeo a batida:

