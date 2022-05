Wanessa e Zezé di Camargo -

Publicado 04/05/2022 16:37 | Atualizado 04/05/2022 16:38

Rio - Nesta terça-feira (3), a esposa do cantor Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, contou para os fãs nas redes sociais que o marido passou a noite com a filha, Wanessa Camargo, depois que a cantora anunciou o término do casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz.

"O mô foi lá conversar com a.. O mô foi ficar com a Wanessa um pouquinho", disse Graciele em seus stories no Instagram.

O ex-casal publicou um comunicado em suas redes sociais simultaneamente, e afirmaram que continuarão sendo uma família. Eles tiveram dois filhos juntos: José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7.