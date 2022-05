Maíra Cardi - reprodução do instagram

Maíra Cardireprodução do instagram

Publicado 04/05/2022 11:07 | Atualizado 04/05/2022 11:11

Rio - Maíra Cardi acordou nesta quarta-feira com a língua afiada. A coach de emagrecimento usou o Instagram Stories para defender o marido, Arthur Aguiar, dos comentários que ele vem recebendo após fazer um sorteio de alguns aparelhos eletrônicos em sua rede social. Alguns internautas até fizeram piada com a situação e acusaram o ator de querer ganhar seguidores. A empresária, então, deixou claro que o campeão do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, foi, sim, procurado por grandes marcas para fazer publicidade ao contrário do que muitos pensam.

fotogaleria

"Vi uma notícia hoje, um deboche, que o Arthur estava fazendo um sorteio, porque as grandes marcas não escolheram ele, o que é uma mentirada. O Arthur foi o único, que enquanto ainda estava lá dentro (do BBB), fez grandes marcas. O Arthur está cheio de coisas pra fazer. Só que ele está começando agora. Ele estava com a agenda entupida", começou.

Em seguida, Maíra disse que enquanto as pessoas falavam deles, mais eles ganhavam dinheiro. "Não criem bobeiras. Ou criem, porque enquanto isso a gente está trabalhando horrores, com agenda que não se encaixa...Aonde vocês estão querendo chegar com isso, não sei. Mas estão ajudando a gente pra caramba. Porque quanto mais vocês falam, mais a gente trabalha e tá tudo certo. Mas como eu não sou fina, eu adoro vir aqui rebater uma coisa ou outra", destacou ela, que escreveu na legenda. "Transformo fofoca em dinheiro como ninguém nessa vida".

Na rede social, a coach ainda exaltou o sorteio feito por Arthur. "É uma coisa muito legal de fazer. Primeiro, porque o nível dos presentes que ele escolheu dar é sensacional. É uma maneira de retribuir a galera que te apoia. O valor do sorteio é maior que de um apartamento top. Então, meu amor, se tem uma coisa que eu sei fazer na vida é negociar, é ser empresária. E se o bichinho foi o vencedor, vocês não tem ideia de como tá a agenda dele, de marketing, de dinheiro, de tudo", declarou.

Após dizer que o marido foi convidado para cantar com Luan Santana, Matheus e Kauan e Sorriso Maroto, Maíra esclareceu que ela e Arthur sempre foram convidados para as festas, mas que isso 'não ajuda a encher o bolso'. "O que enche o bolso é o que a gente está fazendo. Aliás, se tem uma coisa que eu sei é dividir o bolso. Até com os meus memes eu faço dinheiro. Então, vocês da oposição podem ficar tranquilos que está tudo maravilhoso. Melhor que isso, só dois disso. Ou vocês continuarem falando pra gente continuar enchendo o c* de dinheiro", disparou.