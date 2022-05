Thales Bretas fala sobre um ano de morte de Paulo Gustavo - reprodução do instagram

Publicado 04/05/2022 08:49

Rio - Thales Bretas desabafou sobre o primeiro ano de morte de Paulo Gustavo através do Instagram, nesta quarta-feira. O dermatologista compartilhou uma foto em que aparece com o humorista, que faleceu devido a complicações da Covid-19, e os filhos, Romeu e Gael, de dois anos. No texto, o médico lamentou a partida precoce do marido, revelou como tem lidado com o luto e o que aprendeu com o artista.

"Hoje, 04 de maio, completa um ano que meus sonhos e projetos tiveram um freio de mão puxado bruscamente. Em 2021, em meio à pandemia de Covid, vivi a partida do meu marido, companheiro de vida, pai dos meus filhos, com o qual passei muitos dos meus melhores momentos, realizei os meus maiores sonhos e idealizei tantas coisas por muitos e muitos anos ainda por vir. De repente, não pela primeira vez (e provavelmente nem pela última), percebi que os projetos na Terra não são só nossos, e que talvez há planos maiores a serem cumpridos - provavelmente em outro plano. Não há como negar a sensação de que um pedaço de mim foi arrancado precocemente. Principalmente tendo sido vítima de um vírus para o qual já haviam desenvolvido vacinas que estavam sendo aplicadas pelo mundo. Mas a negação não ajuda no processo do luto. Faz parte, é inevitável, mas não te move", começou ele.

Em seguida, o médico contou como tem reagido a morte do marido. "O que me moveu e move é o amor pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pela minha família, pela vida que continua, e pelo privilégio de poder gozar, com saúde, de tudo que Deus me dá e que, sem o menor aviso prévio, também pode me tirar. A saudade é imensa, o amor é eterno, o laço que tivemos e toda história que construímos são infinitos! A nossa experiência, aqui na Terra, é passageira e imprevisível, e com o PG aprendi a viver o presente, o hoje como se não houvesse amanhã, sem precisar ser inconsequente! Obrigado, meu amor, por me fazer tão feliz e me deixar um presente (dois) e um futuro tão lindos!", finalizou.