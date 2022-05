Ayla, filha de Bárbara Evans, completou 1 mês de vida - Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2022 19:42 | Atualizado 03/05/2022 19:44

Rio - Bárbara Evans usou o Instagram nesta terça-feira (03) para comemorar o primeiro mês de vida da filha, Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. A modelo compartilhou os registros de um ensaio fotográfico da pequena para festejar a data.

"Hoje meu amor completa 1 mês. 1 mês que descobri o maior amor do mundo, o bem mais precioso enviado por Deus. Meu amor, você não imagina o quanto te amo e o quanto você foi desejada. Todas as vezes que eu olho para o seu rostinho, meu coração aperta de tanto amor. Você veio para completar a nossa família!! Me sinto REALIZADA com você ao meu lado. Muita saúde, meu amorzinho!! Nós te amamos demais", escreveu Bárbara.