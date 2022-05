Virginia colocou imagem de Maria Alice como foto de seu perfil em rede social - Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2022 18:14 | Atualizado 03/05/2022 18:15

Rio - Virginia Fonseca decidiu alterar sua foto no perfil do Instagram nesta terça-feira (03) e deixou os seguidores encantados. A influenciadora escolheu uma imagem da filha, Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe, vestida com o figurino da personagem Branca de Neve."Nova foto de perfil e eu estou passando mal de amor!! Minha branca de neve mais linda ela tem o charme dela pessoal!!", escreveu Virginia. A publicação recebeu elogios de amigos e familiares da influenciadora. "Eu Amo Muito. Meu útero coça", disse Camila Loures. "Amor da vó", afirmou Poliana, mãe de Zé Felipe. "Deusa", elogiou Gizelly Bicalho.