Avó materna de Cauã Reymond morreu aos 100 anos Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2022 14:39

Rio - Cauã Reymond compartilhou com os seguidores nesta terça-feira (03) a triste notícia do falecimento de sua avó materna, aos 100 anos. No Instagram, o ator prestou uma homenagem e comentou a importância do exemplo de vida da matriarca.

"Vovó se foi. Prestes a completar 101 anos sendo um exemplo de esperança, luta, garra e resiliência. Foi mãe solo, optou por ser, quando adotou minha mãe e minha tia. Uma história muito dura, mas marcada pela coragem e esperança que ela nunca perdeu. Esse olhar que mesmo aos 100 anos era cheio de força, foi e sempre será uma das minhas maiores inspirações de seguir. Descanse, Vovó", escreveu.

Nos comentários, Cauã Reymond recebeu algumas mensagens de apoio. "Tirei essa mesma foto quando meu pai foi embora. Representa muita coisa. Vocês vão ficar de mãos dadas sempre", afirmou Mari Palma.

"Ela estará sempre junto à você, amigo. Seu carinho e amor por ela são infinitos!", disse Danilo Faro.