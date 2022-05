Viih Tube - reprodução do instagram

Viih Tubereprodução do instagram

Publicado 03/05/2022 10:20

Rio - Viih Tube dedicou a primeira apresentação da turnê “Cancelada”, em São Paulo, neste domingo, ao amigo Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro em março e teve alta na última quinta-feira. A atriz revelou que ensaiou para a peça no quarto do hospital enquanto o ex-BBB dormia.

fotogaleria

"Hoje vim contar a minha história para vocês, mas antes eu preciso dedicar a minha peça ao meu amigo Rodrigo Mussi. Pera, que vou chorar", começou ela, emocionada. "A verdade é que estive com ele ontem e ele falou: 'Está ansiosa para a peça? Você vai tirar de letra'. Falei: 'Estou, e vou dedicar para você'. E ele ficou muito feliz. Muitos ensaios da peça foram feitos no hospital enquanto ele dormia. Eu ensaiava, ele acordava e ele: 'Está ensaiando ainda?'. Hoje, muito do que vou falar aqui são coisas que ele disse depois do acidente. De como a vida é curta. De como a vida é imprevisível. E coisas que eu falei para ele, também", completou.

Na ocasião, a youtuber explicou que Rodrigo não estava na plateia devido a sua recuperação. No entanto, Viih disse que deseja ver o amigo em breve na primeira fila. "Sei que na próxima ele vai estar na primeira fileira me aplaudindo de pé, porque ele é um amigo que torce muito por mim e eu por ele. Então, Rodrigo, essa é para você", afirmou.