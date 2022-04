Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

28/04/2022

Rio - Após quase um mês internado, Rodrigo Mussi recebeu alta do Hospital das Clínicas, de São Paulo, nesta quinta-feira. Segundo comunicado divulgado no Instagram oficial do ex-BBB, o gerente comercial já foi transferido para a reabilitação intensiva. "Rodrigo Mussi teve alta do hospital das clínicas. Já foi transferido para a reabilitação intensiva, está disposto e focado. Estamos orgulhosos do nosso guerreiro", informa a nota.

Irmão de Rodrigo, Diogo comemorou a alta do gerente comercial através da rede social. "E a alta do HC veio. O Rod já foi transferido para reabilitação intensiva transferido e iniciou a avaliação geral. Serão dias intensos de reabilitação e o Rod está motivado. Disse que vai dar conta de tudo. A noite eu volto para expor o recado dele para os fãs", prometeu.

Relembre

O ex-participante do "BBB 22" Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de 31 de março, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e chegou a ter um traumatismo craniano. O gerente comercial viajava em veículo por aplicativo, que se chocou com a traseira de um caminhão e o motorista afirmou na ocasião que pode ter cochilado na direção do automóvel.