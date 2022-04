Viviam Amorim comemorou os 3 meses da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 28/04/2022 16:29

Rio - Vivian Amorim comemorou o terceiro mês de vida da filha, Malu, com uma festa temática do 'Big Brother Brasil'. A bebê, fruto do relacionamento com Leo Hirschmann, surgiu nas redes sociais da mãe usando o figurino de Dummy, os auxiliares da produção do reality show."AAAAAAAA, temos a Dummy mais linda do mundo aqui em casa e eu posso provar. O 'BBB' terminou, mas o BBBaby está só começando e hoje celebramos com muita alegria e gratidão os 3 meses da nossa Big Baby Brasiiiillll!!!", escreveu.