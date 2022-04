De short curtinho, Mileide Mihaile passeia em shopping da Zona Sul do Rio

Rio - Mileide Mihaile passeou em um shopping da Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira. Com um look básico, composto por uma camiseta branca, short jeans curtinho e tênis, a digital influencer e ex-participante de 'A Fazenda', da Record TV, chamou a atenção. No local, ela sorriu a notar a presença do paparazzo.

