Paulo Gustavo e Dona Déa LuciaDivulgação

Publicado 28/04/2022 13:18 | Atualizado 28/04/2022 13:51

Rio - Dona Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, usou seu perfil no Instagram para comentar a condenação do pastor José Olímpio pelo crime de homofobia praticado contra o humorista. Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio do ano passado, vítima de complicações da covid-19. Em abril de 2021, o religioso disse estar "orando pela morte do ator".

"Ele orou pela morte do meu filho e eu rezo para que ele viva bastante para se arrepender de seus pecados", escreveu dona Déa Lúcia nas redes sociais, ao compartilhar a notícia de que o pastor havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL).

De acordo com o "Metrópoles", o TJ-AL condenou nesta quarta-feira o pastor José Olímpio pelo crime de homofobia contra o humorista Paulo Gustavo. "O pastor José Olímpio prestará serviço à comunidade pelo tempo da pena, durante seis horas semanais e pagará 30 salários mínimos, que serão revertidos para grupo ou organização não governamental de Alagoas com atuação a favor da comunidade LGBTQIA+", diz o comunicado oficial conseguido pelo portal.