Após realizar novos procedimentos estéticos, a cantora decidiu conversar sobre o assunto com seus seguidores do InstagramReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2022 13:12 | Atualizado 28/04/2022 13:14

Rio - Kelly Key usou as redes sociais para falar com os seguidores sobre procedimentos estéticos. Na quarta-feira (27), a cantora gravou alguns stories no Instagram, mostrando parte das etapas de um procedimento para melasma, que fez no rosto, e de outro que realizou para empinar os glúteos.

Após sair da clínica de estética, Kelly abriu uma caixa de perguntas para tirar dúvidas de seus fãs sobre os procedimentos de que é adepta e contou que aplica botox no rosto desde os 25 anos.

"Na hora de rir, geneticamente, eu já teria pé de galinha. Meu pai e meu irmão têm. Mas eu não desenvolvi porque uso botox. Comecei a fazer botox aos 25 anos", afirmou a cantora que hoje tem 39 anos.

"O botox é uma medida preventiva para você não ter rugas. Tem gente que confunde, vê a pessoa que perde a mão no preenchimento e fala que está cheio de botox. Mas é ácido hialurônico.", explicou.

Aproveitando o momento, a cantora desabafou sobre comentários maldosos que recebe toda vez que decide falar sobre o assunto em suas redes e alegou não ter medo da maturidade, apenas ser vaidosa.

"As pessoas adoram confundir as coisas e acham porque a gente faz esses procedimentos a gente tem medo de amadurecer. A gente não tem medo, até porque a maturidade é uma bênção. Eu não trocaria por nenhuma outra idade. Estou em um lugar muito sereno. Eu curto o resultado, acho que dá um ar de elegância. Tenho muito prazer em me cuidar e passar isso para você. Sou muito transparente. Pago um preço alto por ser transparente compartilhando esse tipo de conteúdo. Porque as pessoas já acham que sou só isso, mas não.", disse.