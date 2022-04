Maraisa curte hidromassagem em sua mansão no interior de São Paulo - Reprodução Internet

Maraisa curte hidromassagem em sua mansão no interior de São PauloReprodução Internet

Publicado 28/04/2022 09:13

Rio - A cantora Maraisa, de 34 anos, da dupla com Maiara, aproveitou a noite desta quarta-feira para curtir sua mansão em Mairinque, no interior de São Paulo. A artista postou no Instagram uma foto em que aparece mostrando o corpão de biquíni na banheira e segurando um chopp. A sertaneja publicou a foto nos Stories e mostrou que está com um corpão de dar inveja.

Em breve, as gêmeas Maiara e Maraisa vão fazer sua estreia como juradas do reality show musical "The Voice Kids", da TV Globo. A atração está prevista para estrear no próximo domingo. Elas vão dividir as cadeiras com Michel Teló e Carlinhos Brown.