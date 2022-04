Gkay se revolta após receber ataque xenofóbico - Reprodução

Publicado 27/04/2022 17:07

Rio - A influenciadora Géssica Kayane, mais conhecida como Gkay, surgiu revoltada em suas redes sociais, nesta quarta-feira (27), após ser vítima de xenofobia na internet. Em seus Stories do Instagram, a atriz compartilhou o print da postagem em que uma usuária do Twitter debocha de seu sotaque nordestino. "O processo vem aí. Se brincar, até cadeia", declarou a paraibana.

"Eu admito todo tipo de crítica aqui na internet. Do meu corpo, minha cara, meu cabelo. Mas coisa relacionada à minha origem, ao meu sotaque e ao meu Nordeste é processo, torcendo para cadeia. Porque xenofobia é crime. Pode me esculhambar, mas não toque no meu Nordeste. Não admito", disparou Gkay em vídeos publicados logo em seguida.

Depois, a influenciadora avisou a dona do perfil que está se preparando para acionar medidas legais: "Não adianta usar fake, nem correr, porque a gente já está rastreando o IP. Porque tem como fazer isso, viu, gente? Tem como rastrear bem bonitinho de onde a pessoa é. Não cometeu crime? Agora, a gente vai atrás de vocês. Não adianta se esconder", disse ela, que é uma das competidoras da 'Dança dos Famosos', no 'Domingão'.

"Vamos parar com esse negócio de 'pessoas assim não merecem atenção'. Merecem, sim. Racista, xenofóbico e homofóbico têm que estar dentro da cadeia. Vamos dar atenção, sim", completou Gkay, respondendo os fãs que pedem para a humorista ignorar as ofensas.