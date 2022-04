Sheila Mello lamenta a morte da mãe, Shirley, em postagem nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Sheila Mello lamenta a morte da mãe, Shirley, em postagem nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2022 14:43

Rio - Sheila Mello surpreendeu os fãs com uma triste notícia, nesta quarta-feira (27), ao anunciar a morte de sua mãe, Shirley. Em postagem no Instagram, a atriz e dançarina resgatou diversos cliques com a matriarca e compartilhou um desabafo, em que revela ter se apegado à espiritualidade para enfrentar o luto.

fotogaleria

"Mamãe, sou tão grata por ser sua filha, obrigada pelos ensinamentos, exemplos! A mulher mais corajosa que já conheci! Você me deu o privilégio de seu último suspiro ser nos meus braços. No momento que o véu da espiritualidade se abriu, pude dizer no seu ouvido o quanto te amo e o quanto honrarei nosso sangue. Falei isso para sua mãe e agora eu refaço os votos com minhas mulheres!", escreveu Sheila, na legenda da publicação.

Em seguida, a ex-loira do 'É o Tchan' acrescentou: "Não tenho dúvida da vida num outro plano! Foi só uma viagem, minha rainha, mais tarde nos encontraremos. Por enquanto, já estou vendo a vó Neve te chamando pra dançar Genival Lacerda, imagino a alegria desse reencontro! Minha rainha, segue aí como a estrela mais brilhante cuidando dos seus anjinhos! Eu vou por aqui, cuidando e amando os nossos!"

Nos comentários, Sheila recebeu o apoio de fãs e amigos que enviaram mensagens de carinho e consolo. "Todo meu amor pra você", disse Adriane Galisteu. "Ela será eterna e estará sempre com vocês!!! Sheila, você é a extensão de tudo de bom que ela é, você sempre a apresentou como uma guerreira e é exatamente assim que as vejo", completou Franklin David.

Confira: