Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2022 11:13 | Atualizado 27/04/2022 11:22

Rio - Gusttavo Lima, de 32 anos, realizou uma cirurgia de sinusite, em um hospital de São Paulo, nesta terça-feira. Sendo assim, o cantor precisou adiar o show que faria nesta quinta-feira, dia 28, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A apresentação foi remarcada para o dia 02 de maio. A informação foi confirmada pela equipe do sertanejo através do Instagram.

fotogaleria

"A Balada Music, escritório do cantor Gusttavo Lima, informa que por conta de um pequeno procedimento para sinusite realizado pelo artista, o único show remarcado na agenda do artista é o de quinta-feira (28/04) na cidade de Santa Rosa (RS) que foi transferido para 02/05. As apresentações dos dias: 29/04 em Uberaba (MG), 30/04 em Ribeirão Preto (SP) e 01/05 em Varginha (MG) seguem confirmadas, assim como toda a agenda de shows e compromissos para o mês de maio. Agradecemos pela preocupação de todos.”

Veja: