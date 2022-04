Flavia Alessandra - reprodução do instagram

Publicado 27/04/2022 16:33 | Atualizado 27/04/2022 16:35

Rio - Flávia Alessandra não cansa de exibir sua beleza e boa forma nas redes sociais. De cropped e saia, que tinha uma grande fenda, a atriz posou deslumbrante para uma série de fotos publicadas no Instagram, nesta quarta-feira. O look revelador deixava as curvas da esposa de Otaviano Costa em evidência.

"Flash", escreveu a artista na legenda. Não demorou muito para os fãs de Flávia reagirem aos cliques. "Você sabe ser extremamente perfeita", disse um. "Que corpo maravilhoso", opinou outro. "Eita, que mulherão gata que o Otaviano Costa tem em casa", destacou um terceiro.