Carla Diaz se recupera de gastroenterite após curtir SapucaíReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2022 19:59

Rio - Carla Diaz mostrou que é gente como a gente ao abrir o jogo sobre a ressaca após o fim de semana marcado pelos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Em seus Stories do Instagram, a atriz de 31 anos mostrou o rosto abatido e contou aos seguidores que está se recuperando de uma crise de gastroenterite.

"Nem o filtro tá escondendo, essa cara não é de sono não, gente. Aquele meme do Carnaval é real", brincou a artista, citando uma imagem que colocou em dos vídeos, mostrando a diferença da ressaca aos 20 anos de idade e aos 30. "Passei muito mal esses dias. Cheguei à conclusão de que não tenho mais a idade de Larissa Manoela. Ainda não tenho nada que me proteja de gastroenterite, disse meu médico. Não desejo isso pra ninguém", desabafou Carla.

Em seguida, a ex-BBB aproveitou para comemorar o título inédito de campeã conquistado pela Acadêmicos do Grande Rio neste ano. "Mesmo mal, eu tenho uma alegria enorme porque depois de 20 anos desfilando pela minha escola, eu a vejo campeã no ano em que desfilo presidência... eu tava de cama, mas estava vibrando com a apuração. Só tenho felicidade e gratidão neste momento. É nosso!", comemorou a musa da agremiação.

Carla Diaz também usou seu feed no Instagram para explicar o motivo de não ter desfilado como uma das musas da escola que tem Paolla Oliveira como rainha de bateria. "Aos 11 anos fui apresentada e acolhida pela Grande Rio, onde conheci o Carnaval de Sapucaí e do Rio de Janeiro. Já tive a oportunidade de desfilar em carro, princesa das passistas, madrinha da pimpolhos do Grande Rio e em destaques bem altos de uns 15 metros de altura. Até receber o convite para ser musa da escola. Esse ano não pude desfilar nesse posto que me foi dado com tanto carinho, por conta de agenda de trabalhos, mas me deram a honra de vir na presidência da escola", contou.

"Um posto completamente diferente de tudo que já tinha desfilado, sem fantasia, na frente da escola… E que emoção ver pela primeira vez, a minha escola passar, e passar tão linda e focada… Hoje, 20 anos depois, pude ver a minha escola ser campeã. 20 anos vendo tantas pessoas trabalharem e se dedicarem ao carnaval com um amor gigante! Que orgulho, que felicidade! Parabéns, Grande Rio. É uma honra fazer parte desta história", completou a ex-BBB, que cruzou a Avenida ao lado do namorado, Felipe Becari.

