Bruna Linzmeyer e a namorada Marta Supernova - Reprodução/Instagram

Bruna Linzmeyer e a namorada Marta SupernovaReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2022 13:41 | Atualizado 27/04/2022 13:53

Bruna Linzmeyer se declarou para a namorada, a DJ Marta Supernova, nesta quarta-feira (27). "Meu barquinho, minha festinha" foi a legenda da série de fotos românticas publicadas pela atriz no Instagram.

fotogaleria

Após ter dado vida à Madeleine, na primeira fase da novela "Pantanal" da TV Globo, Bruna curtiu o carnaval junto da namorada, com quem foi vista na noite de sexta-feira (22), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Já no segundo dia dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, a atriz aproveitou o camarote Arpoador junto com as amigas.