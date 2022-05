Ana Hikari dá o que falar nas redes sociais com visual que lembra símbolos usados pelo Partido dos Trabalhadores - Reprodução / Instagram

Publicado 30/04/2022 18:08 | Atualizado 30/04/2022 18:16

Rio - Ana Hikari estava entre os famosos que compareceram ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para participar do Baile da Vogue, na noite de sexta-feira (29). O visual da atriz chamou atenção nas redes sociais, por se tratar de uma roupa vermelha, com detalhes de estrelas, que lembram o símbolo utilizado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e seu membro de maior destaque, o ex-presidente Lula.

fotogaleria

Nas redes sociais, seguidores da atriz comentaram sobre o look de maneira bem humorada, relacionando-o às eleições presidenciais deste ano.