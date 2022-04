Sabrina Sato no Baile da Vogue - Rafael Cusato/ Ed. Globo

Publicado 30/04/2022 11:23 | Atualizado 30/04/2022 11:36

Rio - Após pausa de dois anos por causa da pandemia de Covid-19, o Baile da Vogue retorna com o tema "Brasilidade Fantástica", que propõe aos convidados diversidade da arte, cores e ritmos do povo brasileiro. O evento, que há 17 anos agita a vida dos famosos, aconteceu na noite desta sexta-feira (29), no Hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O Baile da Vogue é uma tradicional festa que reúne famosos, influenciadores e personalidades da moda, e tem como objetivo exaltar o universo da moda e as expressões artíscas, propondo um novo tema a cada edição. O "dress code" deste ano visa celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna (1922) e os convidados apresentaram looks que esbajanvam luxo e criatividade.

Engana-se quem acredita que qualquer traje é permitido. O evento oferece uma lista de sugestões de looks e o que não se deve usar. Os convidados precisam usar looks "black tie" ou fantasia e a Vogue orienta abusar de volumes, texturas, paetê, capas, e muito mais. Contudo, a organização do evento também pede atenção para que os looks escolhidos não cometam “apropriação cultural”, ao usar, por exemplo, símbolos de resistência e luta de um povo.

Também é proposto para o evento apresentações musicais, e este ano a atração principal foi a cantora Ivete Sangalo.