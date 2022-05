Tatá Werneck falou sobre a saudade que sente de Paulo Gustavo - Reprodução/Instagram

Tatá Werneck falou sobre a saudade que sente de Paulo Gustavo Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2022 15:46 | Atualizado 03/05/2022 16:03

Rio - A morte de Paulo Gustavo completará um ano na próxima quarta-feira (04) e Tatá Werneck usou o Twitter para desabafar sobre a perda do amigo, que faleceu devido as complicações do coronavírus. O comediante deixou o marido, Thales Bretas, e os filhos, Romeu e Gael.

fotogaleria "Um ano sem Paulo Gustavo amanhã. Um ano sem o comediante mais brilhante que já vi. Sem o amigo mais engraçado. Mais generoso. Sem o sorriso mais contagiante", escreveu a apresentadora.

Na manhã desta terça-feira, Thales Bretas participou do 'Mais Você', da TV Globo , e contou como os filhos têm lidado com a morte do outro pai. "[...] sinto que é uma coisa que ainda não tá clara pra eles. O Romeu era muito apegado no Paulo. O Paulo passava, Romeu começava a chorar querendo ir pro colo dele. Era uma coisa de louco. Sinto que comento do papai Paulo, que agora ele está no céu, como estrelinha, olhando pra gente, ele muda de assunto, ele sai de perto. Sinto que ele se incomoda de alguma forma. Acho que eles vão entender um dia."