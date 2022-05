Thales Bretas toma café com Ana Maria - reprodução da TV Globo

Publicado 03/05/2022 11:41 | Atualizado 03/05/2022 11:45

Rio - Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas tomou café com Ana Maria Braga, nesta terça-feira. No 'Mais Você', da TV Globo, o dermatologista falou sobre a relação com o humorista de 42 anos, que faleceu em maio do ano passado, devido a complicações da Covid-19.

O médico relembrou a luta do marido contra a doença e o medo que ele tinha de contraí-la. "Toda semana a gente testava, ele ficou positivo, ficamos muito tensos. Ele falava que não podia pegar de jeito nenhum. Parecia que o Paulo tinha uma premonição".

Casados desde 2015, Paulo Gustavo e Thales Bretas tiveram dois filhos, Gael e Romeu, de dois anos, gerados por duas barrigas de aluguel, nos Estados Unidos. "A gente sempre teve vontade de ter filhos. Eles são demais. Fomos morar juntos com seis meses de namoro e ele falava que queria ter filhos. A gente não tinha como ter filho naquele momento, pedi para esperar me formar, casar e solidificar nossa relação. Assim foi. Nos casamos com dois anos juntos."

Thales também abriu o jogo e revelou como os pequenos tem reagido a morte de Paulo, que completa um ano nesta quarta-feira. "Eu introduzo, tento mostrar vídeo, foto, pra sempre ficar presente na memória, mas sinto que é uma coisa que ainda não tá clara pra eles. O Romeu era muito apegado no Paulo. O Paulo passava, Romeu começava a chorar querendo ir pro colo dele. Era uma coisa de louco. Sinto que comento do papai Paulo, que agora ele está no céu, como estrelinha, olhando pra gente, ele muda de assunto, ele sai de perto. Sinto que ele se incomoda de alguma forma. Acho que eles vão entender um dia", analisou.

Na atração, o médico relembrou o fato de jogar as cinzas do marido no parque público Little Island, no Rio Hudson, na cidade de Nova York, em dezembro, ao lado de amigos. "A gente jogou também um pouquinho em Itaipava, onde a gente viveu momentos muito especiais. Jogamos com a família. E pedi pra separar pra deixar lá um pouquinho, que era um lugar onde a gente tinha planos de morar", destacou.

Thales ainda contou como tem encontrado forças para seguir a vida. "Tenho encontrado uma força de toda energia que me mandam, sou só grato. Até os momentos difíceis são lindos."