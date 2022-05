Mark Ruffalo compartilha vídeo do influenciador da Maré, Raphael Vicente - Divulgação e Hermes de Paula

Publicado 03/05/2022 13:26 | Atualizado 03/05/2022 13:40

Rio - Decidido a incentivar os jovens brasileiros a tirarem o título de eleitor até quarta-feira, o ator norte-americano Mark Ruffalo segue em campanha nas redes sociais. Desta vez, ele compartilhou o vídeo do influenciador da Maré Raphael Vicente.

Que lindo ver os jovens reagindo, muitos vídeos incríveis! Esse aqui do @raphaelviicente está demais! Continuem mandando, o prazo é quarta agora, 4 de maio! #TiraoTituloHoje https://t.co/TENMqs60TR — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 3, 2022

Com um tweet em português, o ator que interpreta o Hulk no Universo Marvel pediu que os jovens enviassem seus vídeos sobre o tema e ele iria compartilhar cinco antes da data limite de 4 de maio. E o vídeo do influenciador foi um dos escolhidos.



Galera do Brasil! Deem RT aqui com os vídeos que vocês fizeram incentivando outros jovens a tirar o título. Vou repostar 5 vídeos antes da data limite de 4 de maio. Vamos bombar essa campanha! A democracia e o planeta saem ganhando. https://t.co/Cl57pzWi0f — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 1, 2022

Raphael mora na Maré, Zona Norte do Rio, e é conhecido na internet pelos vídeos que faz com sua família. Para esse, usou como referência as cenas do filme "Meninas Malvadas", uma comédia adolescente de 2004, considerado um clássico pela juventude.

O vídeo foi produzido de forma independente e já tem mais de 1 milhão de visualizações no Twitter e 200 mil no Instagram. O influenciador já tinha feito muito sucesso no ano passado quando produziu um vídeo sobre a importância da vacinação contra a covid-19, também feito apenas com a ajuda da família e amigos.

ENTRA NO CARRO JOVEM, VAMOS TIRAR ESSE TÍTULO!



Essa é a melhor campanha pra tirar o título de eleitor que vcs vão ver hojee pic.twitter.com/AO8UxPT9f2 — rapha (@raphaelviicente) April 27, 2022

Desde março que Mark Ruffalo participa da campanha que incentiva jovens entre 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo, a tirarem o título de eleitor até 4 de maio e poderem votar nas eleições deste ano. Ele se manifestou pela primeira vez no Twitter, quando compartilhou um tweet da cantora Anitta sobre o tema e acrescentou: “Em 2020, os americanos só derrotaram Donald Trump porque um número recorde de eleitores usou seus direitos democráticos, especialmente os jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 17 anos, devem se registrar para votar nas próximas eleições. Eles têm até 4 de maio para fazer isso”, escreveu o ator.