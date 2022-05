Thais Fersoza e Michel Teló - Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2022 12:23 | Atualizado 03/05/2022 12:28

Rio - Thais Fersoza usou o Instagram para matar algumas curiosidades dos fãs. A apresentadora, inclusive, deu detalhes de sua vida sexual com o marido, o cantor Michel Teló, ao responder a pergunta de um internauta.

"Prefere sexo de manhã ou a noite", quis saber um seguidor. "A qualquer hora, né gente? Na hora que der vontade. Na hora de rolar, que estiver disponível, não é, meu marido? Já rolou de manhã, já rolou no meio da madrugada, de acordar e fazer", disse ela, aos risos, nesta segunda-feira.

Thais e Michel estão juntos há dez anos e tem dois filhos, Melinda, de 5 anos, e Teodoro, de 4. Em recente entrevista ao Dia, a apresentadora revelou como mantém a chama da relação com o cantor sempre acesa. "Ah, isso é fácil (risos). A gente tem nossos momentos. O importante é a gente não deixar a rotina atropelar. Temos nosso momento de jantar, a gente também faz nossas viagens. No dia a dia... agora com as crianças na escola, a gente tem muito mais tempo pra gente, pro casal, pra fazer nossas coisas, achar nossos momentos".