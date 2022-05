Daiana Garbin publica vídeo fofo com Lua nas redes sociais - reprodução de vídeo

Publicado 03/05/2022 16:56

Rio - Daiana Garbin encantou os internautas ao publicar um vídeo bem fofo da filha, Lua, no Instagram. Nas imagens, a pequena, que foi diagnosticada retinoblastoma, um câncer raro nos olhos, interrompia a jornalista enquanto ela tentava trabalhar.

"Aí a mamãe está tentando gravar, se concentrar, trabalhar, e tem alguém aqui ó", começou Daiana, que mostrou Lua. "A mamãe pode gravar?", perguntou a jornalista à filha. "Não", respondeu a pequena. “A mamãe pode trabalhar? Pode gravar?”, insistiu a escritora. “Não”, reforçou Lua. “Por que?”, quis saber Daiana. “Porque, porque…”, rebateu a menina.

Através dos comentários, amigos e fãs de Daiana reagiram ao vídeo. "Mas tá muito linda!! E esse corte de cabelo??? Toda fashion", escreveu Astrid Fontenelle. "É muito linda, Deus abençoe essa princesa", disse um fã. "Linda Lua! Que fofura que ela está", comentou outro. "Fofurômetro explodindo de tão lindaaaa,! Ela quer mamãe só para ela", afirmou um terceiro.

Lua foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro nos olhos. Daiana e Tiago Leifert abriram o jogo sobre a doença da filha no fim de janeiro através das redes sociais. "A gente descobriu que a nossa filha, Lua, está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado, e acaba formando tumores, que podem ser num olhinho, ou como no caso da nossa filha, bilateral", contou a jornalista na época. A doença da pequena foi o motivo do afastamento repentino de Leifert do 'The Voice Brasil', da TV Globo, já que o casal reside em São Paulo e o programa era gravado no Rio de Janeiro.