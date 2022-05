Gusttavo Lima - reprodução do instagram

Rio - Gusttavo Lima, de 32 anos, falou sobre sua recuperação através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. O sertanejo, que passou por uma cirurgia de sinusite na última terça-feira, agradeceu a equipe médica, disse que ficou pouco tempo de repouso e explicou para os fãs o motivo de sua voz ainda não está normal.

"E agora que o Embaixador tá de volta! Eu passei esses dias meio sumido porque fui submetido a uma cirurgia de algo que eu já tava sofrendo bastante, sinusite. Isso tava me matando aos poucos, atrapalhando muito o meu trabalho, a cantar, a respirar, dormir. Tive um apoio gigantesco da equipe médica, que foi incrível! (…) Eu tinha que ficar 15 dias de repouso e fiquei apenas quatro. Com isso, você vê o tamanho do profissionalismo do otorrino”, comentou o cantor.

Ele, que já voltou a fazer shows, explicou o motivo de sua voz ainda não está 100%. “Minha voz ainda tá um pouco anasalada porque ainda tem aqui algumas buchinhas que o doutor colocou pra não sangrar”.