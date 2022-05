Paulo Gustavo - Divulgação/Globo

Publicado 03/05/2022 18:30 | Atualizado 03/05/2022 18:33

Rio - Nesta quarta-feira (4) completa um ano da morte do humorista e ator Paulo Gustavo, vítima de covid-19, e o canal Multishow preparou uma grande homenagem para o dia.

A programação especial começará às 7h, relembrando seus personagens e reunindo depoimentos inéditos de familiares e amigos do comediante, como o marido Thales Bretas, Luciano Huck, Angélica, Preta Gil, Fiorella Mattheis, Didi Wagner e Carol Trentini. Na metade do dia, será a vez de uma maratona com os programas de Paulo Gustavo. E às 21h15, será exibido um episódio especial do Vai Que Cola: "O Grande Golpe do Valdo".

Paulo Gustavo foi um humorista carioca que ganhou grande notoriedade no Brasil com a criação de Dona Hermínia, seu personagem mais popular que rendeu a franquia de três filmes "Minha Mãe É Uma Peça". A escola de samba São Clemente homenageou o humorista ao escolhe-lo como tema de seu desfile do Carnaval deste ano.

O ator morreu no dia 4 de maio de 2021, aos 42 anos, após ficar quase dois meses internado com covid-19 e sofrer embolia pulmonar. Ele deixou o marido Thales Bretas, os dois filhos Romeu e Gael, e um legado de humor e taleto por todo o país.