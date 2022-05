Paulo Gustavo recebe homenagens de familiares, amigos e famosos, após um ano de falecimento - Divulgação / TV Globo

Paulo Gustavo recebe homenagens de familiares, amigos e famosos, após um ano de falecimentoDivulgação / TV Globo

Publicado 04/05/2022 13:52 | Atualizado 04/05/2022 13:56

Rio - Nesta quarta-feira (4), familiares, amigos e famosos se reuniram para homenagear Paulo Gustavo, que morreu há um ano. O humorista faleceu aos 42 anos, em decorrência das complicações causadas pela Covid-19, que provocaram um quadro de embolia pulmonar e posteriormente, culminaram em sua morte cerebral. O falecimento do ator gerou grande repercussão, tanto no Brasil, quanto no exterior, provocando uma enorme comoção, além do surgimento de pautas para o debate político.

fotogaleria

Neste um ano sem Paulo Gustavo, a mãe do artista, Dea Lúcia, assim como o viúvo Thales Bretas, e também vários amigos e famosos, usaram as redes sociais para prestar homenagens ao ator.

"Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. Algumas pessoas são sim eternas dentro da gente", compartilhou Dea Lúcia nos stories do Instagram, ao relembrar a morte do filho. Logo depois, a mãe do humorista publicou uma imagem com os dizeres "Não é verdade que tudo passa... Tem coisas que ficam para sempre dentro de nós", e na legenda, escreveu: "Muitas saudades de você, meu filho".

Thales Bretas publicou uma imagem em que aparecem Paulo Gustavo, ele e seus filhos, Romeu e Gael. Na legenda da publicação, o viúvo do eterno intérprete de Dona Hermínia escreveu um desabafo emocionado.

"Hoje, 04 de maio, completa um ano que meus sonhos e projetos tiveram um freio de mão puxado bruscamente. Em 2021, em meio à pandemia de Covid, vivi a partida do meu marido, companheiro de vida, pai dos meus filhos, com o qual passei muitos dos meus melhores momentos, realizei os meus maiores sonhos e idealizei tantas coisas por muitos e muitos anos ainda por vir. De repente, não pela primeira vez (e provavelmente nem pela última), percebi que os projetos na Terra não são só nossos, e que talvez há planos maiores a serem cumpridos - provavelmente em outro plano. Não há como negar a sensação de que um pedaço de mim foi arrancado precocemente. Principalmente tendo sido vítima de um vírus para o qual já haviam desenvolvido vacinas que estavam sendo aplicadas pelo mundo. Mas a negação não ajuda no processo do luto. Faz parte, é inevitável, mas não te move", iniciou.

"O que me moveu e move é o amor pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pela minha família, pela vida que continua, e pelo privilégio de poder gozar, com saúde, de tudo que Deus me dá e que, sem o menor aviso prévio, também pode me tirar. A saudade é imensa, o amor é eterno, o laço que tivemos e toda história que construímos são infinitos! A nossa experiência, aqui na Terra, é passageira e imprevisível, e com o PG aprendi a viver o presente, o hoje como se não houvesse amanhã, sem precisar ser inconsequente! Obrigado, meu amor, por me fazer tão feliz e me deixar um presente (dois) e um futuro tão lindos!", finalizou o dermatologista.

AMIGOS E FAMOSOS



Dentre os amigos, Tatá Werneck foi a primeira a se pronunciar, ainda na terça-feira (3), publicando uma foto com o ator em seu Instagram, seguida da legenda: "Um ano sem Paulo Gustavo amanhã. Um ano sem o comediante mais brilhante que já vi. Sem o amigo mais engraçado. Mais generoso. Sem o sorriso mais contagiante".



Nesta quarta-feira (4), Mônica Martelli, outra grande amiga do artista, publicou vários pequenos vídeos, além de um boomerang, que retratavam momentos entre ela e Paulo Gustavo. Na legenda do post, a atriz escreveu: "04 de maio. Um ano sem você, um ano sem a sua alegria. Um ano sem ouvir sua voz todos aos dias. Um ano sem fazer planos e projetos com você. Um ano sem ouvir suas opiniões sobre minha vida. Um ano sem fofocar nas madrugadas. Um ano sem rir de passar mal.".



"Um ano sem um gênio que a vida me deu a oportunidade de conviver. Você faz muita falta meu amor. É difícil de entender. A vida sem você não é igual. Mas tudo que nós vivemos está fortemente guardado. Para sempre." concluiu o desabafo.



Samantha Schmütz, parceira de longa data do artista, publicou uma foto dos dois juntos e afirmou: "Paulo... São tantas coisas que gostaria de dizer, que resolvi apenas agradecer pela oportunidade de caminhar ao seu lado por muitos anos da minha vida..." "Agradecer por merecer te amar e ser amada por você", finalizou a humorista.



A atriz Susana Garcia também desabafou sobre a dor da perda e a saudade que sente de Paulo Gustavo. "Meu querido, hoje faz um ano que não te vejo, que não te sinto, que não gargalho com você. Aquela gargalhada que só você tinha. Eu não sei se eu ria mais com você por causa das suas brincadeiras ou por causa das suas risadas deliciosas. Essa parte de mim, essa minha alegria que só você me proporcionava, que era só sua, foi com você.", escreveu.



"Dizem que quando uma pessoa muito querida das nossas vidas vai embora, uma parte da gente vai junto. Eu pensei que, com o tempo, eu fosse digerir melhor o luto e a saudade. Mas a saudade só aumenta. Passei muitos meses sem conseguir ver um vídeo ou uma foto sua. Eu sentia dor física. A ruptura foi tão forte, foi uma quebra tão radical, que parecia que não existia mais a lógica que eu tinha estabelecido na minha vida. E a gente tem que se fortalecer para conseguir encontrar uma continuidade. A vida se impõe."



"Quando a morte se coloca como presença, a gente reavalia a nossa vida. A gente se pergunta quais os valores que a gente tá usando para escrever a nossa narrativa. E você sempre seguiu o caminho do amor. E você sempre teve pressa. Como diz Renato Russo “é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã”. E nós fomos assim. Tivemos uma amizade linda e intensa até o fim. E foi tanto amor, respeito e admiração que eu me sinto nutrida de você para sempre.", refletiu. "Obrigada Paulo Gustavo. Obrigada por você ter existido na minha vida!", acrescentou Susana.

Regina Casé, grande amiga do ator e responsável por celebrar seu casamento com Thales Bretas em 2015, usou o Instagram para publicar um reels de um encontro que teve com o artista quando apresentava o programa "Esquenta", na rede Globo.

"Um ano de saudade de Paulo Gustavo… Dia de chorar a sua falta mas, principalmente, de celebrar sua existência! Que honra a nossa termos convivido com esse cara maravilhoso, assistido de pertinho o espetáculo que foi sua vida. Que sorte termos visto a olho nu a passagem desse cometa tão luminoso!

Hoje e sempre, Dea Lúcia, Juliana Amaral, Thales Bretas, todos os amigos, família e fãs. A vocês todo o meu carinho! Hoje é dia da gente rir e chorar muito, de tristeza e de alegria, juntos nesse amor. Esse samba podia ser para você, meu amigo adorado, Paulo Gustavo!", legendou a atriz.