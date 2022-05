Paulo Gustavo e Giovanna Ewbank - Reprodução/Instagram

Paulo Gustavo e Giovanna Ewbank Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2022 18:34

Rio - Giovanna Ewbank usou o Instagram nesta quarta-feira para relembrar as últimas mensagens que trocou com Paulo Gustavo, que faleceu no dia 04 de maio de 2021 devido as complicações do coronavírus. A atriz aproveitou para desabafar sobre a saudade que sente do amigo.

fotogaleria "Às vezes fico vendo e revendo nossas mensagens, vídeos, bobeiras… E me dá um quentinho no coração… porque mesmo não estando aqui, você está, e sempre estará…nos momentos bons ou ruins, você sempre me fez e sempre me fará feliz! Te amo PG pra sempre!", escreveu.

Ainda nesta quarta-feira, outros amigos e familiares do comediante prestaram suas homenagens no primeiro ano da morte de Paulo Gustavo, entre eles, Tatá Werneck, Mônica Martelli, Regina Casé e Susana Garcia. O viúvo, Thales Bretas, e a mãe do ator, Déa Lúcia, também se manifestaram sobre a perda do intérprete da personagem Dona Hermínia.