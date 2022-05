Anitta é elogiada por Leonardo DiCaprio enquanto incentiva jovens brasileiros a regularizar o título de eleitor - Montagem/Divulgação

Publicado 04/05/2022 17:04

Rio - Após incentivar os jovens brasileiros a regularizar o título de eleitor , Leonardo DiCaprio voltou ao Twitter, nesta quarta-feira (4), para elogiar o engajamento de Anitta com a política brasileira. O ator de 47 anos confirmou que teve uma longa conversa com a cantora durante o MET Gala, em Nova York, na última segunda-feira, e enalteceu o posicionamento da Poderosa.

"O compromisso da Anitta com a democracia é inspirador. Conversar com artistas talentosos e comprometidos em ajudar a salvar o planeta me traz esperança de um futuro melhor", declarou o ator vencedor do Oscar. DiCaprio ainda aproveitou para relembrar que o prazo para tirar o título de eleitor se encerra hoje, às 23h59.

Na última terça-feira, Anitta usou suas redes sociais para falar sobre um bate papo que teve com Leonardo DiCaprio no MET Gala, um dos maiores eventos de moda do mundo. "Ontem, eu passei horas com o Leo DiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Está na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe", escreveu a cantora, no Twitter, alfinetando o presidente Jair Bolsonaro (PL).

