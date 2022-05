Juliette é a vencedora do BBB 21 - Reprodução / Globoplay

Juliette é a vencedora do BBB 21Reprodução / Globoplay

Publicado 04/05/2022 14:45

Rio - Juliette Freire usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (4), para agradecer os fãs pelo carinho recebido desde que se tornou a campeã do "BBB 21", há exatamente um ano atrás. Na data especial, a cantora foi ao Twitter compartilhar uma reflexão sobre a emoção de ter entrado para a história do reality show.

fotogaleria

"1 ano… Parece que faz muito tempo, mas a minha ficha ainda está caindo. Eu saí de um conto de fadas e entrei em um furacão. Tudo novo, desafios e muita felicidade. Só tenho a agradecer a todos que estão comigo... Obrigada a vocês, por todo amor e carinho desde o primeiro dia", declarou a influenciadora.

1 ano… parece que faz muito tempo, mas a minha ficha ainda está caindo. Eu saí de um conto de fadas e entrei em um furacão. Tudo novo, desafios e muita felicidade. Só tenho a agradecer a todos que estão comigo... Obrigada a vocês, por todo amor e carinho desde o primeiro dia. — Juliette cansada de dançar (@juliette) May 4, 2022

Em outra postagem, a artista ainda relembrou o discurso emocionante de Tiago Leifert ao declarar a vitória de Juliette no programa. "A verdade é que você nunca esteve e nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem está te dizendo não sou eu, são os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Juliette, você é um fenômeno. No palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a campeã do 'BBB 21', Juliette!", declarou o apresentador na grande final da penúltima edição.

Após se consagrar como a vencedora do reality show com 90,15% dos votos, Juliette Freire é a ex-BBB com a maior quantidade de seguidores no Instagram, tendo mais de 33 milhões de fãs na rede social. Atualmente, a paraibana investe na carreira de cantora e está em sua primeira turnê percorrendo as principais capitais do país.